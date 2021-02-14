بطولة فرنسا: ليل يستعيد الصدارة من سان جرمان وبن يدر ينقذ موناكو

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باريس: استعاد ليل صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم من حامل اللقب باريس سان جرمان بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بريست، وذلك ضمن منافسات المرحلة المرحلة 25 ضمن بطولة فرنسا لكرة القدم الأحد.

وكان النادي الباريسي تصدر موقتا بفوزه على نيس 2 1 السبت، قبل أن يزيحه ليل عن المركز الاوّل بفارق نقطة (55 مقابل 54).

ووقف بريست حائلا دون رفع ليل الفارق إلى 3 نقاط، كما منعه من تحقيق انتصاره السابع تواليا في الدوري والثامن في مختلف المسابقات.

وفشل ليل في الثأر من بريست الذي كان ألحق به خسارته الاولى هذا الموسم بفوزه عليه في مباراة الذهاب 3 2 في المرحلة العاشرة.

ولم تشهد المباراة الكثير من المحاولات الخطرة من الطرفين، اذ برغم سيطرة صاحب الارض حتى الدقيقة 23 من ناحية التسديدات (3 مقابل صفر) والاستحواذ على الكرة (74 بالمئة) إلا انه لم ينجح في هز شباك ضيفه.

غير ان الفرصة الاخطر في الشوط الاوّل لاحت لبريست في الدقيقة 34 عندما صد الحارس ميك ماينيان تسديدة من المدافع رومان بيرو، قبل أن يتلقف رومان فيفر الكرة من 20 مترا ويسدد بجانب المرمى.

في الشوط الثاني رفض الحكم هدف مهاجم ليل الكندي جوناثان دافيد بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما لمس زميله المدافع البرتغالي خوسيه ميغيل فونتي الكرة بيده (67).

موناكو يتفادى الخسارة

وأنقذ وسام بن يدر فريقه موناكو من خسارة كانت ستكون الأولى في عام 2021 بتسجيله هدفي فريقه أمام ضيفه لوريان 2 2.

وسمح التعادل لرجال المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بتفادي الخسارة بعد سلسلة من 7 انتصارات متتالية في الدوري و8 في مختلف المسابقات منذ بدء العام الحالي.

ورفع موناكو رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع متأخراً بفارق 3 نقاط عن ليون الثالث الخاسر أمام مونبلييه 1 2 السبت.

وكان قائد نادي الإمارة سجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء بعد خطأ على يوان ويسا في الدقيقة 48، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3)، مسجلا هدفه الـ 13 هذا الموسم في الدوري.

افتتح لوريان التسجيل بفضل مهاجمه النيجيري تيريم موفي من ركلة جزاء بعد خطأ داخل المنطقة على دجبريل سيديبيه (7)، ليعيد الكرّة ويضيف الثاني بتسديدة قوية بقدمه اليسرى (62)، رافعا رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في الـ "ليغ1".

وخاض موناكو اللقاء من دون مهاجمه المتألق الروسي أليكسندر غولوفين حيث وجد صعوبة في فك صلابة دفاع لوريان.

في المقابل، حافظ لوريان صاحب المركز 17 برصيد 23 نقطة، على سجله خالياً من الخسارة في مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري (3 انتصارات مقابل تعادلين).

وابتعد رين أكثر عن المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال اوروبا العريقة بسقوطه أمام ضيفه سانت اتيان 2 صفر، سجلهما الغابوني دنيس بوانغا (27) وارنو نورالدين (71)

وتابع رين مسلسل نتائجه السيئة، اذ بعد خروجه من كأس فرنسا، بات يتأخر في المركز الخامس بفارق 11 نقطة عن موناكو (49 مقابل 38).

ولم يحقق رين سوى فوز يتيم منذ كانون الثاني/يناير الماضي.

في المقابل حقق سانت إتيان فوزه الثالث في أربع مباريات، ليصعد للمركز 15 برصيد 29 نقطة ويبتعد أكثر عن منطقة الهبوط.

نانت يستعيد نغمة الانتصارات

واستعاد نانت نغمة الانتصارات بفوزه على مضيفه أنجيه 3 1 في المباراة الاولى بقيادة مدربه الجديد أنطوان كامبوريه بديل المقال ريمون دومينيك.

وهو الفوز الأوّل لنانت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليوقف سلسلة من 16 مباراة من دون انتصار، علما انه يحتل المركز 18 برصيد 22 نقطة.

سجل لفريق الـ "كاناري" موسيس سيمون (4) والمغربي الأصل عمران لوزا (7 من ركلة جزاء) وعبدالقادر بامبا (86)، فيما سجل توماس مانغاني هدف أنجيه (33).

وقلب ستراسبورغ تأخره أمام مضيفه متز بهدف سجله توماس ديلان (17)، إلى فوز مثير 2 1 بفضل ثنائية أدريان تومسون (33 و84).

وحافظ ستراسبورغ على مركزه الـ 16 برصيد 28 نقطة.

وخسر ديجون أمام ضيفه نيم صفر 2، سجلهما رينو ريبارت (76) والسويدي نيكلاس إلياسون (87).