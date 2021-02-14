شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد يحذر لاعبى بيراميدز: مباراة العودة أمام راسينج لن تكون سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر هانى سعيد، المدير الرياضى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لاعبى فريقه من التراخى فى مباراة العودة أمام راسينج كلوب الإيفوارى، والتى تقام فى القاهرة يوم 21 فبراير الجاري، وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة فى السادسة مساءً باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فى إياب دور الـ 32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وعلق هانى سعيد على فوز فريقه فى مباراة الذهاب بهدفين قائلاً: "الحمد لله على الفوز، والأهم أنه خارج أرضك وهذا يسهل مباراة العودة فى القاهرة، الكرة مافيهاش ثوابت، والمباراة المقبلة ستكون صعبة لأن فريق راسينج هيكون غير باقٍ على شىء، والأجواء فى مصر تساعدهم على التألق لذلك يجب علينا أن نتوخى الحذر".

وأضاف سعيد، "اللعب فى أفريقيا له طبيعة خاصة، يجعل جميع المباريات خارج الأرض صعبة جدًا، وكنا عارفين عايزين أيه من المباراة وحققنا الفوز، وبإذن الله تكون تلك المباراة بداية الوصول لنهائى الكونفدرالية مثل الموسم الماضى".

وتابع هانى سعيد، "نقلت خبراتى الأفريقية للاعبين وتحدثت معهم قبل المباراة، ونصحتهم بتقسيم المباراة حتى لا يهدرون طاقتهم حتى يتمكنون من مواصلة الـ 90 دقيقة، ومباراة العودة لن تكون سهلة".

واختتم حديثه سعيد تصريحاته قائلا، "خرجنا بالنتيجة التي حضرنا من أجلها إلى كوت ديفوار ونستعد لمباراة الإياب بكل جدية خلال هذا الأسبوع فنحن انتهينا من الشوط الأول بنجاح وإن شاء الله ربنا يكرمنا في الشوط الثاني الذي لن يكون سهلًا ولا بد علينا من التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة".

وحقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على راسينج كلوب الإيفوارى فى عقر داره بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأحرز الهدفين إسلام عيسى.

تسيد بيراميدز المباراة، وأحرز إسلام عيسى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية متقنة من أحمد توفيق استقبلها إسلام بالرأس لحرز هدف التقدم لفريقه، وحصل علي جبر على بطاقة صفراء في الدقيقة 37.

وفى الشوط الثانى تعرض شريف إكرامى لإصابة فى الدقيقة 60 بعد التصدى لكرة عرضية جاءت من ضربة ركينة، وتدخل الجهاز الطبى لعلاج الحارس الذى نهض واستكمل اللقاء، وفى الدقيقة 65 شارك إريك تراورى وكاد يسجل هدف بيراميدز الثانى بعدما انفرد بالمرمى إلا إن مدافع الفريق الإيفوارى نجح فى إنقاذ الموقف قبل أن يسدد تراورى الكرة، وفى الدقيقة 82 أحرز إسلام عيسى الهدف الثانى لبيراميدز.

وجاءت تبديلات بيراميدز فى المباراة، بدخول أسامة جلال وإيريك ترواري بدلا من علي جبر ومحمود وادي، وشارك إبراهيم حسن وإبراهيم عادل بدلا من محمود حمادة وإسلام عيسى، وشارك محمد فاروق بدلا من حمد حمدي، وحصل شريف إكرامي وأحمد سامي ومحمد حمدي على بطاقات صفراء.



وجاء تشكيل بيراميدز فى المباراة كالتالى: وجاء تشكيل بيراميدز فى المباراة كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي

خط الوسط: نبيل دونجا - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمود حمادة - أحمد توفيق

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - إيريك تراوري - محمد فاروق - إبراهيم حسن - دودو الجباس - إبراهيم عادل - أسامة جلال، وخرج من القائمة، المهاجم الغاني جون أنطوي، والظهير الأيسر طارق طه، ولاعب الوسط الشاب محمود صابر.

وأقيمت مباراة راسينج كلوب أبيدجان وبيراميدز بدون مراقب للقاء أو منسق عام، وهو ما أثار استياء مسئولى نادى بيراميدز، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، فى واقعة تحدث لأول مرة فى المسابقات القارية.