شكرا لقرائتكم خبر عن العمراوي حكماً لمباراة المصري والمنصورة فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد عن طاقم تحكيم مباراة المصري والمنصورة، المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الاثنين، ضمن مباريات دور الـ32 لكأس مصر باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويديرها الحكم صبحي العمراوى.

ويعاون العمراوي في مباراة المصرى والمنصورة كل من أحمد عبد السميع و وليد الصردي ومحمد عبد الوهاب، وتقام المباراة بدون استخدام تقنية حكم الفيديو var.

وتعرض صبحي العمراوي للايقاف بعد مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم وفاز فيها الابيض 1/2 والتى شارك فيها كحكم فيديو حيث تم ايقافه لمدة شهر ، بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح نادى إنبي

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة المصرى والمنصورة بدور الـ32 ببطولة كأس مصر، والمقرر لها الثانية والنصف ظهر الاثنين 15 فبراير، باستاد الإسكندرية بدلا من برج العرب.

كما تقرر إقامة مباراة مصر المقاصة وأشمون، المقرر لها الثانية والنصف ظهر الثلاثاء 23 فبراير، باستاد السكة الحديد بدلا من ملعب الأسيوطى.

وأرسلت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة خطابات للأندية المشاركة فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر هذا الموسم، وتضمنت جدول ملاعب ومواعيد جميع المباريات والتى ستقام جميعها فى الثانية والنصف ظهرا، كما تم إخطار الأندية بشروط مباريات كأس مصر فى دور الـ 32 .

ووفقا للخطابات، فى حال انتهاء الوقت الأصلى من عمر المباراة بالتعادل يلعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح لتحديد الفائز والمتأهل للدور التالى.

كما تضمنت الخطابات أن النادى المذكور أولا فى جدول المباريات يلعب بزيه الأصلى، والآخر يرتدى الزى الاحتياطى مخالفا للزى الأصلى، والنادى المذكور أولا مسئول عن كرات المباراة أيضا.

وذكرت الخطابات أيضا تكليف المناطق بالنواحى التنظيمية للمباريات من حيث سيارات الاسعاف والحماية المدنية وصبية الملاعب والمنظمين.