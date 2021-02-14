شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور بعد تألق مصطفى محمد: أنتظر البرنامج الظريف اللى هيستضيف بلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة كبيرة من التألق يعيشها مصطفى محمد نجم نادى الزمالك المعار إلى جالطة سراى التركى بعدما سجل 4 أهداف بأول 4 مباريات له فى رحلة احترافه، وهو الأمر الذى دفع خالد الغندور مقدم برنامج "زمالكاوى" على قناة الزمالك وقائد الزمالك السابق لتوجيه رسالة إلى أحمد بلال الذى اعتاد على انتقاد مصطفى محمد بصورة كبيرة.

وكتب خالد الغندور من خلال حسابه على موقع فيس بوك، "منتظر البرنامج الظريف اللى هيستضيف أحمد بلال المستغرب عشان يسأله على هدف مصطفى الرابع".



خالد الغندور على فيس بوك

من ناحية أخرى، تراجع أحمد بلال نجم الأهلى السابق عن رأيه في مصطفى محمد لاعب الزمالك والمحترف فى صفوف جالاتا سراى التركى على سبيل الإعارة، وأشاد بمستواه فى الدورى التركى بعد أن شن هجوما عنيفا عليه الفترة الماضية وتصريحاته الدائمة حول أن اللاعب لا يصلح لقيادة هجوم المنتخب، ونشر بلال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إشادة بلاعب الزمالك على المستوى الذى وصل له فى الدورى التركى بتسجيل 4 اهداف فى 4 مباريات حيث كتب: "مبروك مصطفى محمد.. بداية رائعة كل التوفيق".