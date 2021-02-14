شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الخسارة خارج أرضه فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق بيراميدز نتائجه المميزة للغاية خارج الديار في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما حقق الفوز في مباراة اليوم على نظيره راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري بهدفين دون مقابل في المباراة التى أقيمت بذهاب دور الـ32 الثاني من البطولة.

وسجل ثنائية بيراميدز في مباراة راسينج كلوب اللاعب إسلام عيسى ليقطع فريقه شوطا فى طريق التأهل لدور المجموعات من البطولة الأفريقية.

ورفض فريق بيراميدز الخسارة في جميع مبارياته خارج أرضه والتي شارك فيها منذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ الموسم الماضي، حيث وصل الفريق السماوي للمباراة النهائية فى النسخة الماضية من البطولة، وجاءت الخسارة الوحيدة في المباراة النهائية أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد والتي أقيمت بالمغرب، ولا تعتبر خسارة خارج الأرض كونها دورة مجمعة أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالمغرب.

بيراميدز خاض 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خارج ملعبه ونجح خلالها في الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام مضيفه الوداد المغربي.

وفيما يلي مباريات بيراميدز خارج ملعبه خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية :-