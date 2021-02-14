شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لا يعرف الخسارة خارج أرضه فى الكونفدرالية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
ورفض فريق بيراميدز الخسارة في جميع مبارياته خارج أرضه والتي شارك فيها منذ مشاركته في بطولة الكونفدرالية منذ الموسم الماضي، حيث وصل الفريق السماوي للمباراة النهائية فى النسخة الماضية من البطولة، وجاءت الخسارة الوحيدة في المباراة النهائية أمام نظيره نهضة بركان المغربي بهدف دون رد والتي أقيمت بالمغرب، ولا تعتبر خسارة خارج الأرض كونها دورة مجمعة أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف بالمغرب.
بيراميدز خاض 8 مباريات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خارج ملعبه ونجح خلالها في الحفاظ على سجله خاليا من الخسارة، حيث حقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في مباراة واحدة كانت أمام مضيفه الوداد المغربي.
وفيما يلي مباريات بيراميدز خارج ملعبه خلال مشاركته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية :-
إيتوال دي كونغو 1 × بيراميدز 4
شباب بلوزداد الجزائري 0 × بيراميدز 1
يانج أفريكانز التنزاني 1 × بيراميدز 2
إينوجو رينجرز النيجيري 1 × بيراميدز 3
المصري البورسعيدي 1 × بيراميدز 2
نواذيبو الموريتاني 1 × بيراميدز 2
زاناكو زاميبيا 0 × بيراميدز 3
راسينج كلوب أبيدجان 0 × بيراميدز 2