شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا فى رسالة لجمهور الأهلى: أركز من أجل اغتنام الفرص وأريد دعمكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى رسالة لجمهور الأهلى من خلال حسابه الرسمي على موقع تويتر، "أضع كل تركيزى من أجل اغتنام جميع الفرص التى لدى للتسجيل من أجل نيل ثقتكم، أريد فقط دعمكم، أعظم جمهور فى الكون".

ويعانى والترلا بواليا إهدار الفرص التهديفية منذ انتقاله للنادى الأهلى فى الميركاتو الشتوى الماضى وهو ما وضعه فى مرمى انتقادات الجماهير الحمراء.



والتر بواليا على تويتر

من جهته أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق يقدم دوراً جيداً مع الفريق ولا يحتاج سوى التوفيق من أجل ترجمة مجهوده إلى أهداف، وشدد موسيماني، فى حديثه مع مسئولى النادي، على قناعته التامة بقدرات بواليا وجهده الكبير فى الملعب على الصعيد الهجومي والدفاعى، وقال المدير الفني للأهلي عن المهاجم الكونغولى، "يعجبني فى أداء بواليا أنه يهتم بالجانب الدفاعي حينما يتطلب منه ذلك وهو يقدم جهودا كبيرة فى أرضية الملعب".

وواصل موسيمانى أن بواليا يحتاج الوقت فقط حتى يُترجم هذا الجهد لأهداف، وأثق أن هذه مسألة وقت ليس أكثر لأنه يؤدى ما عليه وانسجم سريعاً مع زملائه بالفريق، وانضم بواليا للأهلي في يناير الماضي قادماً من الجونة لمدة أربعة مواسم.

كما تحدث عماد متعب، نجم ومهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، حول رأيه فى طريقة إقحام بواليا مع الأهلى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، أمس قال فيها أن موسيماني أخطأ في طريقة إقحام بواليا في التشكيل الأساسي، قائلا: "بواليا دخل الأهلي غلط، دائما حينما يكون لدى مهاجم يسجل باستمرار، ويأتي مهاجم جديد ولا يجب الدفع بهذا الوافد على حساب مهاجم يؤدي بامتياز؛ لأن المقارنة هنا ستكون موجودة".

وتابع: "ما حدث مع بواليا أنه تمت مقارنته بمحمد شريف، بواليا مهاجم متميز وإمكانياته كبيرة لكنه غير موفق، ولا يمكن مقارنته ببدايات فلافيو؛ لأن الأخير كان مهاجما فريدا ومتميزا في التدريبات".

ونصح متعب موسيماني باختيار التوقيتات المناسبة لإقحام بواليا، مبديا تعجبه لغياب محمد شريف عن المشاركة، برغم بدايته الجيدة مع الفريق وارتفاع مؤشره التهديفي.