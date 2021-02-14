شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان مواعيد مباريات الدور الثانى للدوري وقمة الأهلي والزمالك خلال 48ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباريات المتبقية من الدوري الأول وعدد من مباريات الدور الثاني للدورى خلال الـ48 ساعة المقبلة، خاصة أن الدوري تم تحديد مواعيده حتى الجولة الـ14 بالدورى فقط.

كما تحدد لجنة المسابقات بالجبلاية موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري، المقرر لها بالجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وقررت الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

يذكر أنه كان مقررا أن يواجه بيراميدز العبور الأربعاء المقبل، والأهلي مع النصر الجمعة المقبل، والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.

وأرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، من أجل تأجيل مباراة الفريق الأول بالنادي أمام حرس الحدود في كأس مصر، وقال عبد الحليم علي مدير الكرة، في تصريحات للموقع الرسمي إن الزمالك طلب تأجيل مباراة الكأس، بسبب ضيق الوقت بين مباراتي حرس الحدود المقرر لها يوم 20 فبراير الجارى وتونجيت السنغالي المقرر لها 23 الشهر ذاته.