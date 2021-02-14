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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 14 /2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك، ولاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري.
لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري
خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش مران اليوم، الذى يقام باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك ضمن البروتوكول المتبع استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقررة إقامتها الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولى.
محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك
طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.
مدحت عبد الهادى يعقد جلسة تحفيز مع لاعبى الزمالك قبل قمة الإسماعيلى
عقد مدحت عبد الهادى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة الدولى فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
فرجانى ساسى يخوض تدريبات تأهيلية فى صالة الجمنازيوم
أدي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهلية داخل صالة الجمنازيوم، على هامش المران الجماعي الذي أقيم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، أنه فضل خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية في صالة الجمنازيوم لتفادى الإجهاد، حيث فضل الجهاز منح اللاعب أكبر قسط من الراحة بعد مشاركتة في اللقاء الأخيرة بشكل كامل.
رئيس الزمالك يترأس بعثة الأبيض فى السنغال لمواجهة تونجيث
استقر اللواء عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على أن يرأس بعثة الفريق الكروى الأول خلال رحلة السفر إلى السنغال من أجل مواجهة تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي، والمقرر لها 23 فبراير الجاري، ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك صباح يوم 20 من الشهر ذاته، وذلك بعد أن وافق اتحاد الكرة على تأجل مواجهة حرس الحدود فى بطولة كأس مصر والتى كان مقرر لها فى نفس اليوم.