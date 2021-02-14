شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم 14 /2 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد 14 فبراير 2021، العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك، ولاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري.



لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة كورونا قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش مران اليوم، الذى يقام باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وذلك ضمن البروتوكول المتبع استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقررة إقامتها الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز باستاد القاهرة الدولى.

محمد عواد يطلب العدل أو الرحيل عن الزمالك

طلب محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، تطبيق العدالة فى التعامل مع حراس مرمي الفريق، أو السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد الأزمة التي اندلعت خلال الأيام الماضية بين الحارس ومدربه عمرو عبد السلام.