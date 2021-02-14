شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يبعث رسالة حب إلى زوجته بعد هدفه مع جالطة سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم مصطفى محمد لاعب نادى الزمالك والمعار إلى فريق جالطة سراى التركى، على الاحتفال بعيد الحب، من خلال رسالة بعثها إلى زوجته بعد انتهاء مباراته الأخيرة التي شهدت تسجيله هدف الفوز بآخر دقيقة قاد بها فريقه لصدارة الدورى.

مصطفى محمد ومن خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على موقع انستجرام نشر أكثر من صورة له أحدها بصحبة زوجته فى حين كانت الثانية من ملعب المباراة وهو يقبل الدبلة، وكتب "happy valentine day يا حبيبتى".



مصطفى محمد عبر انستجرام

من ناحية أخرى واصل فاتح تيريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، الإشادة بنجمه المهاجم المصري مصطفى محمد المنضم للفريق على سبيل الإعارة من الزمالك المصري، بعدما قاد فريقه للفوز على حساب قاسم باشا فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد فى الجولة الـ25 من الدوري التركي التى انتهت بفوز جالاتا سراي بهدفين لهدف.

ونجح الأناكوندا مصطفى محمد فى تسجيل هدف الفوز لجالاتا سراى بالدقيقة 90 من عمر المباراة، من ركلة جزاء بعدما ساهم فى صناعة الهدف الأول تحت الثلوج فى المباراة المثيرة، ليقود فريقه لاستعادة صدارة ترتيب الدوري التركي.

وقال فاتح تيريم في تصريحات عقب نهاية المباراة مضيرد بالمهاجم المصري، "مصطفى محمد يلعب بشكل رائع، من المهم جدًا أن يحصل اللاعبون المهاجمون على الكرة ويشركون باقى الخطوط فى الهجوم على مرمى المنافس، لم نعتد على هذا مؤخرًا، نظرًا لأن مصطفى يقوم بهذا العمل بشكل جيد جدًا ، فمن المهم جدًا أن يسجل الأهداف".

وأضاف تريم، "أنا سعيد للغاية، لقد مر أسبوعان أو ثلاثة أسابيع منذ وصوله، موهبة مهمة وشابة، آمل أن يكون أفضل فى المباريات المقبلة، يجعلنا جميعًا سعداء لأن الشباب الذين ساهموا فينا يسجلون الأهداف وينجحون، إذا قمنا بزيادة عدد هؤلاء الشباب، فهذا يعني مستقبل مشرق لجالاتا سراي".