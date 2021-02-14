شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام حسن لاعب يد الأهلى يعلن الاعتزال دولياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إسلام حسن، لاعب نجم فريق كرة اليد بالنادى الأهلى ومنتخب مصر، اعتزاله اللعب دولياً خلال الفترة المقبلة، فى ظل عدم حصوله على فرصة حقيقية فى بطولة العالم الأخيرة التى استضافتها مصر، دون إبداء أسباب واضحة من المدير الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا .

ورفض إسلام حسن التحدث فى هذا الأمر طوال البطولة، وترك الأمر للرؤية الفنية، بالرغم من دخوله قائمة المباريات إلا أنه لم يتم الاستعانة بخدماته بشكل أساسى فى المونديال .

ونال منتخب مصر لكرة اليد احترام وتقدير العالم بمونديال مصر 2021 بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.