شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفى غدا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، ‏ مؤتمرًا صحفيًّا ‏فى الثامنة مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة، للحديث عن ‏مواجهة المريخ السودانى الأولى فى ‏دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ‏المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.‏

الأهلى استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب العودة ‏من قطر والانتهاء من المشاركة فى كأس العالم للأندية، التى أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير الجاري، والتى توج خلالها الفريق بالميدالية البرونزية.‏

وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بالتركيز فى مواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء ‏المقبل، فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وإغلاق ملف ‏مونديال الأندية.‏

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فقرة من التدريبات البدنية لمدة 30 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى بداية المران، قبل أن يستكملوا تدريباتهم بالكرة.



واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السودانى فى المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.