موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفى غدا باستاد القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني في مؤتمر صحفى غدا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يحضر بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثامنة مساء غدٍ الاثنين باستاد القاهرة، للحديث عن مواجهة المريخ السودانى الأولى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتها فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.
الأهلى استأنف تدريباته اليوم بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب العودة من قطر والانتهاء من المشاركة فى كأس العالم للأندية، التى أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، والتى توج خلالها الفريق بالميدالية البرونزية.
وطالب الجهاز الفنى اللاعبين بالتركيز فى مواجهة المريخ السودانى المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى بداية مشوار الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وإغلاق ملف مونديال الأندية.
وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فقرة من التدريبات البدنية لمدة 30 دقيقة تحت قيادة كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.
وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية فى بداية المران، قبل أن يستكملوا تدريباتهم بالكرة.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، عقب التتويج بالميدالية البرونزية فى بطولة كأس العالم للأندية.
ويستعد الأهلى لمواجهة المريخ السودانى فى المباراة المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.