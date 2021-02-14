شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكلف مكتشفي سيرينو بترشيح مهاجم لاتيني للانضمام للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، رحلة البحث عن مهاجم سوبر لتدعيم هجوم المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب عدم رضاه على المهاجمين الموجودين فى صفوف الأهلي، بعد تراجع مستوى والتر بواليا ومروان محسن بخلاف تكرار إصابة صلاح محسن.

وعقد بيتسو موسيمانى جلسة بلاعبى الأهلي قبل انطلاق المران الجماعى الذى أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص موسيمانى على الاجتماع بلاعبى الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السودانى المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء فى الجولة الأولى لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وكلف موسيمانى أحد الكشافة الذين يتابعون اللاعبين المميزين فى أمريكا الجنوبية بترشيح مهاجم لاتينى مميز لتدعيم هجوم الأهلى فى الصيف المقبل، لاسيما بعدما سبق له التعاون مع عدد من الكشافة الذين ينقبون عن لاعبين مميزين فى عدد من الدول اللاتينية، مثل البرازيل وأوروجواى وتشيلى وغيرها من بلدان أمريكا الجنوبية.

كشافة أمريكا اللاتينية هم من رشحوا الأوروجويانى جاستون سيرينو للانضمام إلى صن داونز الجنوب أفريقي، وهو اللاعب الذى تألق بشدة مع برازيل جنوب إفريقيا، وكان هدفاً للأهلى فى الانتقالات الأخيرة، لولا تمسك ناديه باللاعب ومغالاتهم فى مطالبهم المالية للتخلى عن خدمات اللاعب.

ويحاول موسيمانى إيجاد حلول لأزمة تراجع أداء مهاجمى الأهلي، وهو ما ظهر خلال مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية بقطر، حيث لم يسجل المارد الأحمر سوى هدف وحيد بالبطولة.