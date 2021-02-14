شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: تغلبنا على سوء أرضية ملعب راسينج كلوب.. والفوز عودة للثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه نجح في السيطرة على مجريات اللعب خلال مباراة اليوم أمام راسينج كلوب أبيدجان الإيفواري، ونجح في تحقيق الفوز بثنائية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المدير الفنى لبيراميدز، عقب نهاية المباراة: "الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، على الرغم من أن أرضية الملعب لا تساعد على اللعب الجيد.. نجحنا في التحكم في لحظات معينة من المباراة، وكان هناك أكثر من فرصة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ولكن بصفة عامة تحكمنا في إيقاع المباراة".

وتابع أروابارينا: "الفوز في مباراة اليوم يمثل عودة الثقة للاعبين، لكن لا تزال هناك 90 دقيقة أخرى في القاهرة، وسنعود ونقوم بعمل استشفاء للاعبين والتحضير للمباراة المقبلة، وأهنئ اللاعبين على مجهودهم في المباراة والذين أخذوها على محمل الجدية وبشكل جيد جدا، وأهديهم الفوز الذي تحقق في مباراة اليوم".

وتطرق للحديث عن تسجيل إسلام عيسى للهدفين قائلا: "الفوز ليس له فقط ولكن لجميع اللاعبين، الذين قدموا أداء جيدا للغاية.. سنجهز أنفسنا لمباراة الإياب مثلما جهزنا للقاء اليوم، ونتمنى الفوز والتأهل للدور المقبل".

وعن حصول 4 لاعبين على بطاقات صفراء في مباراة اليوم قال: "الملعب ساعد نوعا ما على الاحتكاك، وهو ما تسبب في البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون بسبب الركلات الحرة باستثناء بطاقة محمد حمدي

واختتم: "نتمنى أن يعود بعض المصابين في مباراة الإياب فالفريق به مجموعة كبيرة من اللاعبين المهمين والذين يعانون من الإصابة".