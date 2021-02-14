شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الميركاتو الصيفى يحسم مصير انتقال إيبوكا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة يالفريق الأول لنادى إنبي أن الزمالك لم يتحرك بشكل رسمي لضم النيجيري جون أوكويي إيبوكا، مؤكدا أنه من المبكر الحديث عن انتقالات اللاعبين قبل انطلاق القيد الصيفى، خصوصا أن فريقه لديه ارتباطات في الدوري وكأس مصر.

وأضاف عبد الناصر محمد فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، "الحديث عن عروض اللاعبين، مؤجل لنهاية الموسم، وذلك لرغبتنا فى زيادة التركيز، في ظل الانطلاقة الجيدة للفريق والاقتراب من المربع الذهبي"، لافتا إلى أن الميركاتو الصيفى سيحسم مصير اللاعب من البقاء مع إنبى أو الانتقال إلى الزمالك.

من ناحية أخرى، كشف عبد الناصر محمد آخر تطورات أزمة البطاقة الدولى لمهاجمه الغانى كوامي كاريكاري، خصوصا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ تعاقد مسئولي الفريق البترولى معه. وقال مدير الكرة يإنبى في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اتحاد الكرة طلب البطاقة الدولية لـ"كاري كارى" ومن المقرر أن تصل خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن اللاعب يشارك في التدريبات بصورة طبيعية تحت قيادة حلمى طولان المدير الفني.

وأعلن نادي إنبي التعاقد مع المهاجم الغاني كوامي كاريكاري بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر، ويمتاز اللاعب صاحب الـ28 عاما بقدرات بدنية وفنية كبيرة، ويعد أحد المهاجمين المتميزين، وشارك فى وقت سابق مع منتخب غانا الأوليمبى فى عدة مباريات، كما لعب للعديد من الأندية الأوروبية والخليجية.

وانضم الغاني كاريكاري لصفوف نادي العربي القطري موسم 2018، كما شارك مع نادي تيبيليسي بطل الدوري الجورجي في دوري أبطال أوروبا موسم 2019.

ووصل المهاجم الغاني إلى القاهرة نهاية شهر ديسمبر الماضي، ونال إشادة الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمي طولان، بعد مشاهدة اللاعب داخل الملعب واستقر بنسبة كبيرة على الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، وقام كاريكاري بتوقيع عقود الانتقال لصفوف النادي البترولي في حضور عبد الناصر محمد مدير الكرة.