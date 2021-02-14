شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الأحد 14 /2 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 14 /2 /2021 3 مباريات ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، حيث واجه الإنتاج الحربي كوكاولا والتقى الاتحاد السكندري مع النجوم بين واجه الإسماعيلى لافيينا ومباراة واحدة بين بيراميدز راسينج كلوب الإيفوارى فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت نتائج المباريات كالتالي..

بيراميدز 2 – 0 راسينج كلوب الإيفوارى

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على راسينج كلوب الإيفوارى فى عقر داره بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، فى ذهاب دور الـ32 التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأحرز الهدفين إسلام عيسى.

الإنتاج الحربي 0 – 1 كوكاولا

ودع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، منافسات بطولة كأس مصر بعدما خسر من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبذلك يلاقى كوكا كولا نظيره بتروجت فى دور الستة عشر للبطولة بعدما نجح الفريق البترولى فى إقصاء المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

الإسماعيلي 2 – 1 لافيينا

حقق فريق الإسماعيلى فوزا على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر، هدفا الدراويش سجلهما الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.

الاتحاد السكندري 2 – 1 النجوم

فاز فريق الاتحاد السكندرى على النجوم بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل زعيم الثغر إلى دور الـ 16 لمواجهة وادى دجلة.