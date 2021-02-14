شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأحد في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الأحد 14-2-2020 3 مباريات ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر ، حيث واجه الإنتاج الحربي كوكاكولا والتقى الاتحاد السكندري مع النجوم بين واجه الإسماعيلى لافيينا وجاءت أهداف اللقاءات الثلاثة كالتالى.

الإنتاج الحربي 0 – 1 كوكاكولا

ودع فريق الإنتاج الحربى، بقيادة حمادة صدقى، منافسات بطولة كأس مصر بعدما خسر من كوكاكولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من المباراة التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وبذلك يلاقى كوكا كولا نظيره بتروجت فى دور الستة عشر للبطولة بعدما نجح الفريق البترولى فى إقصاء المقاولون العرب بنتيجة 3-1.

الإسماعيلي 2 – 1 لافيينا

حقق فريق الإسماعيلى فوزا على لافيينا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات دور الــ32 ببطولة كأس مصر، هدفا الدراويش سجلهما الناميبى الدولى بنسون شيلونجو، بينما أحرز مصطفى الزنارى هدف الفريق المنافس بالخطأ فى مرماه، بتلك النتيجة يصعد الفريق لدور الــ16 وينتظر الفائز من لقاء الزمالك مع حرس الحدود الذى تم تأجيله لأجل غير مسمى.