شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يجدد عقد أحمد سامي موسما إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، تجديد عقد أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافى بعد النتائج المميزة التى يحققها مع الفريق منذ توليه المهمة مطلع هذا الموسم.

وقال عامر عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "سموحة يجدد لأحمد سامي رسميا عاما آخر، حفاظا على الاستقرار وتقديرا لما يقدمه من مجهودات في تطوير كرة القدم في نادي سموحة".

وأشار عامر إلى أن المدير الفني نجح فى خلق حالة من التجانس بين اللاعبين القدامى والجدد هذا الموسم، بالإضافة الى تحقيق نتائج ايجابيه خلال الفترة الماضية، متمنيا أن ينجح سموحه فى المشاركة بالبطولات الأفريقية الموسم المقبل عقب الدخول بالمربع الذهبي في الدوري هذا الموسم.

ويوجه سموحه نظيره دكرنس فى بطوله كاس مصر على ملعب دمنهور، ضمن منافسات دور الـ 32 من المسابقة.

وعاد سموحة إلى المسار الصحيح بعد سلسلة التعادلات التى سيطرت على نتائج الفريق السكندري خلال الفترة الماضية، وبالتحديد قبل تدعيمات يناير الماضي، حيث ضم سموحة مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك على سبيل الإعارة، ليكون أبرز الصفقات التى أحدثت فارقاً في فترة قصيرة.