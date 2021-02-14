شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجرى مداخلات تليفونية مع أى من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

جاء هذا ‏القرارعقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور فى وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التى تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء فى المباريات المحلية أو القارية.‏

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وإفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.