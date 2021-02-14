300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام للاعبى الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن 300 ألف جنيه غرامة الحديث فى وسائل الإعلام للاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي لاعب يُجرى مداخلات تليفونية مع أى من وسائل الإعلام، وذلك حتى يتفرغ جميع عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
جاء هذا القرارعقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور فى وسائل الإعلام خلال هذه الفترة، التى تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء فى المباريات المحلية أو القارية.
واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الاجتماع بلاعبي الفريق قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة المريخ السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وشدد المدير الفني خلال اجتماعه باللاعبين على ضرورة غلق صفحة كأس العالم للأندية والتركيز فيما هو مقبل من منافسات محلية وإفريقية؛ لمواصلة المسيرة الناجحة للفريق هذا الموسم.