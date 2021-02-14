شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أمير عزمي من تدريب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم أمير عزمي مجاهد باستقالة رسمية من تدريب نادي النجوم، وتقدم بها لرئيس النادي محمد الطويلة عقب مباراة النجوم والاتحاد السكندري التي خسرها النجوم 1 / 2 .

وأرسل أمير عزمي مدرب نادي الزمالك السابق استقالته إلي مجلس إدارة النادى، على أن يحدد موقفه خلال الفترة المقبلة من التواجد على رئاسة أحد الأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على النجوم بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل زعيم الثغر إلى دور الـ 16 لمواجهة وادى دجلة.

فى الدقيقة الأولى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح إيمانويل اوكوى لاعب الاتحاد، ليسجل منها خالد قمر هدف التقدم لزعيم الثغر. بعدها انتفض فريق النجوم وشن العديد من الهجمات على مرمى عماد السيد، منها من تصدى لها الحارس ببراعة، ومنها من تحطمت على حدود منطقة الجزاء على أقدام مدافعى زعيم الثغر.

وفى الشوط الثانى وتحديدًا فى الدقيقة 58 سجل محمد همام هدف التعادل للنجوم، واستمر بعدها ضغط النجوم، قبل أن يحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح خالد الغندور لاعب الاتحاد، وسجل منها كريم الديب هدف الفوز.

ويسعى الاتحاد السكندرى، الفائز بلقب كأس مصر 6 مرات والأكثر تتويجا فى المسابقة بعد الأهلي والزمالك، لمواصلة مشواره والوصول إلى ابعد نقطة فى المسابقة والعمل على حصد اللقب السابع فى تاريخه.

زعيم الثغر أحد الفرق الثلاثة عشر التى شاركت في النسخة الأولى لمسابقة كأس مصر عام "1922"، ينتظر اللقب السابع لكأس مصر فى تاريخه بعد غياب طال 45 عاماً منذ فوزه على الاهلى عام 1976 بهدف طلعت يوسف الشهير .

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.