إسلام عيسى يتحدث عن حظوظ بيراميدز في التأهل لمجموعات الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد إسلام عيسى لاعب بيراميدز، أن مواجهة راسينج كلوب الإيفواري لم تكن سهلة رغم تسجيله هدفي الفوز لفريقه، متمنيًا أن تكون بداية قوية لما هو قادم.

ووضع نادي بيراميدز قدمًا في دور المجموعات للكونفدرالية بعدما فاز خارج الأرض على راسينج كلوب الإيفواري بنتيجة 2-0 في ذهاب دور الـ32 التكميلي من البطولة بملعب إيبمبي في العاصمة أبيدجان.

وقال عيسى بعد المباراة، إن جميع اللاعبين قدموا أداء قوي خلال المباراة، مؤكدًا أنه كان من المهم تحقيق نتيجة إيجابية وهذا ما حدث.

وأضاف:" المناخ في كوت ديفوار كان صعبا للغاية كما أن أرضية الملعب ليست جيدة ولكن تعاهدنا على الفوز وتحقيق الأهم من المباراة وهو الفوز، فنادي بيراميدز كبير وهدفه الانتصارات دائما".

وأشار إلى أن إهدار الفرص ليس بيد أحد ، ودائما ما يكون التوفيق يكون من عند الله ولا دخل لأحد في ذلك.

وأكد أنه رغم الفوز خارج الأرض، فحتى الآن لم يضمن بيراميدز التأهل لدور المجموعات كما يتردد، ففي الموسم الماضي في دور الثمانية حققنا الفوز خارج ملعبنا بثلاثة أهداف وفي ملعبنا خسرنا بهدف نظيف.

واتم تصريحاته:" كان من الممكن أن تتضاعف النتيجة، كرة القدم لا يوجد شيئ مضمون فيها، نخوض كل مباراة على حدة وسنعمل في مباراة الإياب على تأكيد الفوز".

ويقام لقاء العودة بين الفريقين في القاهرة، على أن يكون بيراميدز بحاجة للخسارة بأقل من 2-0 في أسوأ الظروف من أجل التأهل.