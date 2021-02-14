الأهلي يفرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين وغرامة للمخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي عن فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية وقرر توقيع غرامة مالية على أي لاعب يخالف القرار.

وقرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للأهلي توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على أي ‏لاعب يُجري مداخلات تليفونية مع أي من وسائل الإعلام.

وأوضح مدير الكرة أن ذلك القرار أتى حتى يتفرغ جميع ‏عناصر الفريق للتركيز استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها مساء بعد غدٍ الثلاثاء ‏باستاد القاهرة، في أولى مواجهات الفريق بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

جاء هذا ‏القرار عقب قيام عبد الحفيظ بإخطار جميع اللاعبين بعدم الظهور في وسائل الإعلام خلال ‏هذه الفترة، التي تحتاج إلى مجهود مضاعف سواء في المباريات المحلية أو القارية.‏