مجموعة الزمالك.. كاف يحسم موعد مواجهة المولودية والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تمسك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة المباراة التي يلتقي فيها مولودية الجزائر مع ضيفه الترجي التونسي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، في موعدها.

وقرر كاف إقامة المباراة يوم 23 فبراير الحالي على ملعب الخامس يوليو بالعاصمة الجزائرية.

وفي نفس اليوم وعلى نفس الملعب يواجه شباب بلوزداد ضيفه صن داونز في المجموعة الثانية من ذات البطولة.

وأكد عبد الناصر ألماس، رئيس مجلس إدارة نادي مولودية الجزائر في تصريح للإذاعة الجزائرية اليوم الأحد، أنه لا نية لدى الكاف لتغيير موعد المباراة، وانه متمسك بإقامتها في تاريخها المعلن، رغم أن ملعب الخامس يوليو سيحتضن مباراتين في نفس اليوم.

من جهة أخرى، أوضح ألماس، ان إدارة مولودية الجزائر لن تتقدم بطلب للسماح بحضور عدد محدود من المشجعين لمباراة الترجي التونسي مثلما يفكر به مسؤولو شباب بلوزداد، وذلك احتراما لقرار السلطات الجزائرية التي أقرت إقامة المباريات دون حضور الجماهير.

يشار إلى أن الترجي التونسي يتصدر المجموعة الرابعة بـ3 نقاط بفارق نقطتين عن مولودية الجزائر والزمالك، فيما يتذيل تونجيت السنغالي المركز الاخير بلا رصيد.