النني يشارك في فوز آرسنال على ليدز يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق آرسنال فوزا عريضا، مساء اليوم الأحد، على نظيره ليدز يونايتد، بنتيجة 4-2 في إطار منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الإنجليزي.

وسجل بيير إيميريك أوباميانج 3 لفريق آرسنال في الدقائق 13و 41 و 47، وجاء الهدف الرابع عن طريق اللاعب بيلرين في الدقيقة 45.

وجاءت أهداف ليدز عن طريق باسكال ستريك في الدقيقة 58 وهيلدر كوستا في الدقيقة 69.

وشارك الدولي المصري محمد النني مع فريق آرسنال كبديل في الدقيقة 78 بدلا من اللاعب مارتن اوديجارد.

وبتلك النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد ليدز عند 32 نقطة بالمركز الحادي عشر.