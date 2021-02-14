رسميًا.. المغرب يخطر كاف بقبول مصر استقبال لقاء الوداد ويتقدم بالشكر

محمد اسماعيل - القاهرة - أخطر الاتحاد المغربي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بموافقة مصر على استقبال مباراة الوداد البيضاوي المغربي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في مستهل دور المجموعات من المسابقة، حيث ستكون المباراة على ستاد الأهلي we السلام في حال موافقة لجنة مسابقات الأندية.

ورفضت السلطات المغربية استقبال المباراة بسبب الظروف الصحية وسط جائحة كورونا، ليمنح الاتحاد الإفريقي 24 ساعة مهلة للمغرب من أجل الحصول على ملعب في بلد محايد لإقامة المباراة.

وقال بيان الاتحاد المغربي: "وجهت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة الى الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد توصلها إلى اتفاق مع نظرتها المصرية تؤكد فيها استعدادها لاستضافة مباراة الوداد وكايزر سيفر برسم الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا بملعب السلام بالقاهرة."

وتابع: "جاء ذلك بعد اتصالات مكثفة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رغم المدة القصيرة التي حددها الاتحاد الافريقي لكرة القدم".

واختتم البيان قائلًا: "بالمناسبة تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالشكر الجزيل للاتحاد المصري لكرة القدم الذي لم يتوان في الترحيب باستضافة المباراة تماشيا مع العلاقات الوطيدة التي تجمع بين الطرفين وباقي الاتحادات الافريقية".