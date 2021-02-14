أحمد حمدي يوقع عقود انتقاله لمونتريال الكندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

نشر كريستيان إيميلي وكيل أعمال اللاعبين، مساء اليوم الأحد، صورة لأحمد حمدي لاعب الأهلي السابق، خلال توقيعه على عقود انتقاله إلى فريق مونتريال الكندري.

وفي وقت سابق، أعلن نادي مونتريال الكندي، ضم أحمد حمدي لاعب الجونة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأصدر النادي الكندي بيانا يؤكد فيه توصله لاتفاق لضم لاعب منتخب مصر تحت 23 عاماً.

وأشار بيان النادي الكندي إلى أن حمدي انضم لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، مع وجود بند شراء في عقد اللاعب.

يذكر أن إمباكت مونتريال فريق كندي يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الفرنسي تيري هنري.