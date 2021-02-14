من هو روجيرو المُرشح لتدريب الهلال السعودي؟ رائع مع الناشئين وفاشل مع الكبار..

أكدت تقارير صحفية سعودية أن المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، مدرب فريق الهلال تحت 19 عامًا، هو الأقرب لقيادة الفريق الأول خلفًا للروماني رازفان لوشيسكو، الذي اقتربت إقالته عقب الخسارة اليوم أمام ضمك بهدف دون رد، في الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصاعدت حدة الغضب حيال لوشيسكو بعد تراجع نتائج الهلال في الفترة الماضية، وابتعاده في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر الدوري السعودي.

ويرصد موقع “الخليج 365” في السطور التالية أهم المعلومات عن البرازيلي روجيرو ميكالي..

تعاقد الهلال مع المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي لتدريب فريق الشباب لمدة عام ونصف في ديسمبر الماضي خلفًا لمواطنه الراحل كارلوس أماديو الذي فارق الحياة في نوفمبر الماضي.

ولد روجيرو ميكالي في عام 1969 وسبق له تدريب المنتخب البرازيلي للشباب والأوليمبي، كما تولى تدريب عدة فرق برازيلية أبرزها أتليتكو منيرو، جيريميو، بورتيفيسا، كروزيرو، فيفورينسي وبارانا، وحقق الميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي الأولمبي في أولمبياد ريو دي جانيرو بعام 2016.

ويتمتع ميكالي يتمتع بخبرة كبيرة في عالم التدريب واستطاع التعامل بذكاء كبير لاستخراج طاقة كبيرة من لاعبين مشاهير في عالم الكرة أمثال نيمار، خيسوس والعديد من اللاعبين الذين يلعبون في أشهر الاندية العالمية.

خاض مع المنتخب الأوليمبي البرازيلي 6 مباريات، وحقق الفوز 4 مرات، وتعادل مرتين، ولم يخسر على الإطلاق، وسجل الفريق معه 18 هدف واستقبل 5 أهداف.

مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا خاض على مدار 3 سنوات21 مباراة، فاز 12 مرة، وتعادل 6 مرات، وخسر 3 مرات، سجل 41 هدفا واستقبل 22 هدفًا.

ميكالي أرقامه مع الأندية البرازيلية التي قادها لم تكن جيدة، كما كانت مع منتخبات البرازيل في الفئات السنية المختلفة، وإجمالًا خاض 75 مباراة في مسيرته التدريبية، وفاز 24 مرة، وتعادل 22 مرة، وخسر 29 لقاء، وسجل 99 هدفًا واستقبلت شباكه 102 هدف.