الدوري السعودي | كيف دافع لوشيسكو عن نفسه بعد هجوم جمهور الهلال؟

أعربت جماهير الهلال السعودي عن غضبها العارم من المدرب رازفان لوشيسكو، وأكدت عبر مواقع التواصل الإجتماعي مسؤولية التقني الروماني عن تراجع النتائج في الفترة الماضية، وآخر الخسارة اليوم أمام ضمك بهدف دون رد، ضمك ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وطالبت جماهير الهلال بإقالة لوشيسكو من منصبه، عبر وسم على “تويتر” بعنوان “إقالة رازفان مطلب الجمهور”، وأوضحت أن الوضع لا يمكن السكوت عليه، حيث حقق الفريق انتصارين فقط في آخر 9 مباريات، حيث تعادل مع الاتحاد والشباب والباطن والأهلي، ثم حقق انتصارًا على التعاون، وعاد لسلسلة التعادلات ليتعادل مع الفيصلي.

وبعد ذلك تلقى الهلال 3 هزائم، الأولى كانت 3 ـ 0 أمام المنافس التقليدي النصر في نهائي السوبر السعودي، والخسارة الثانية كانت في الدوري أمام أبها 3 ـ 2، ثم فاز على العين بخماسية أعطت الجماهير أملاً في العودة لسكة الانتصارات، لكن الفريق عاد لطريق الخسائر ليخرج مهزوماً أمام ضمك.

من جانبه، حاول المدرب الروماني الدفاع عن نفسه، وقال لوشيسكو بعد الهزيمة من ضمك “نواجه بعض الصعوبات في الفترة الحالية، ونمر بمرحلة سيئة بعد فترة مليئة بالانجازات لقد بذلنا خلالها جهد بدني وذهني عالي ما أثر علينا الآن”.

وأضاف رازفان “من الصعب أن نحمل اللاعبين المسؤولية لقد بذلوا مجهودًا كبيرًا، وفي الجانب الآخر قد تأثرنا بالغيابات مابين لاعبين مصابين وعائدين من الإصابة”.

وأنهى بقوله “هذا طبيعي ما يحدث لنا، لكن من الصعب أن يتفهمها من هم بعيدين عن النادي، أولوياتنا هي العودة للطريق الصحيح وسنقاتل في ما هو قادم. عدم مبادرتنا بالتسجيل تصعب علينا المباريات أمام الأندية التي تعتمد على إغلاق الدفاع والتكتل في الخلف”.

وتؤكد مصادر هلالية أن الإدارة بصدد إعلان قرار إقالة لوشيسكو في الساعات المقبلة، ويحتل الهلال، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.