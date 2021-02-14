شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة الرجاء والاتحاد الرياضي المنستيري، في ذهاب الدور الإقصائي الأخير، المؤهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2021.

اكتفى بطل الدوري المغربي “الرجاء البيضاوي” بهدف يتيم في شباك الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي في المباراة التي أقيمت بعد عصر اليوم على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، ليتأجل الحسم إلى مباراة الإياب في مدينة المنستير يوم 21 فبراير الجاري.

وسجل هدف الرجاء الوحيد في مباراة اليوم المهاجم صاحب الرقم 10 “محمد بنحليب” في الدقيقة 36 بمُتابعة ممتازة لتسديدته التي ارتدت من يد حارس مرمى الاتحاد الرياضي المنستيري.

وقدم الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي مستوى متميز في التمركز والانتشار على مدار الـ 30 دقيقة الأولي من المباراة، لكن الربع ساعة الأخيرة من الشوط جاءت باهتة وسيئة، لتستقبل شباكه هدف من هجمة سريعة بدأت على الرواق الأيمن وانتهت بعرضية نموذجية وجدت محمود بنحليب الذي اقتنص الفرصة.

وتُعد هذه أول مشاركة لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري على الصعيد القاري بعدما أنهى الموسم الماضي 2020/2019 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط فقط عن الصفاقسي الذي انتزع مركز الوصافة ليجد نفسه في المرحلة التأهيلية لدوري أبطال أفريقيا والتي ودعها على يد مولودية الجزائر لينتقل إلى الكونفدرالية مع الاتحاد المنستيري.

فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الرجاء المغربي والاتحاد المنستيري التونسي في كأس الكونفدرالية

شاهد ايضًا