ما هي تفاصيل أزمة مسؤول النصر “حسين عبد الغني” والألفاظ العنصرية ضد لاعب الشباب؟

يعيش الوسط الرياضي السعودي أزمة كبيرة منذ نهاية مباراة الشباب والنصر، في الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي انتهت بفوز الليوث برباعية نظيفة.

وشهدت المباراة مشادة قوية بين مدير الكرة في النصر، حسين عبدالغني، ولاعب الشباب، سيبا، وتلقى المسؤول النصراوي اتهامات بتوجيه عبارات عنصرية للمحترف الشبابي.

وكان رئيس الشباب، خالد البلطان، قد اتهم حسين عبد الغني بتوجيه ألفاظ عنصرية إلى اللاعب البرازيلي، وذلك في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف رئيس الشباب في تصريحات إعلامية أن سيبا هدد بالرحيل عن الدوري السعودي، واللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حالة عدم الحصول على حقوقه.

وتحدث سيبا عما حدث وقال “فوجئت خلال استبدالي في مباراة النصر والشباب، بحسين عبدالغني إداري النصر وهو يقوم بتوجيه ألفاظ عنصرية ضدي. لقد قال لي إنني قرد، هذا تصرف غير مقبول، ولم أتوقع أن أسمع مثل تلك الألفاظ في المملكة العربية السعودية، ومن شخص مسؤول”.

وأضاف “لذا أرفع الأمر إلى رئيس النادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافي والحصول على جميع حقوقي. أتمنى ألا أضطر إلى رفع دعوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، لأن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عنه”.

هذا وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا للتعليق على ما حدث، وأكد لحسين عبدالغني، نافيًا توجيهه أي لفظ عنصري ضد لاعب الشباب “نطالب بالتدخل بعد الأحداث المخجلة التي ظهرت في مباراة الفريق أمام الشباب، والألفاط المسيئة والاتهامات الباطلة التي صدرت أثناء اللقاء تجاه حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لكرة القدم، ونؤكد أن ما حدث بعتبر اتهامًا باطلًا ومسيئًا، ليس فقط لنادي النصر ولكن لرياضة كرة القدم السعودية والعاملين فيها”.

وأضاف البيان: “نؤكد أن نادي النصر كان ولا زال حريصا على الحفاظ على الصورة المشرفة للرياضة السعودية، شهدنا عقب الخسارة أمام الشباب بـ4 أهداف تصريحات إعلامية وألفاظ نابية خارجة عن الروح الرياضية تجاه النصر، وشاهدنا إساءات متكررة وألفاظ لا تليق وادعاءات واتهامات بلا بينة ولا إثبات تجاه حسين عبدالغني”.

وأنهى النصر بيانه “تبنت بعض وسائل الإعلام الرياضية هذه الادعاءات الباطلة، ويبقى السؤال الأهم الذي يؤكد عدم صحة الاتهامات الخطيرة، لماذا لم يبعد حكم المباراة حسين عبدالغني بعد تشاروه مع الحكم الرابع القريب من الحدث؟ ولماذا اعتذر إداري نادي الشباب أكثر من مرة لحسين عبدالغني والمدرب آلين هورفات وقت الحادثة كما صورته كاميرا الناقل الرسمي. يطالب مجلس الإدارة بتحقيق رسمي تخرج نتائجه للرأي العام وتطبق فيه أقصى العقوبات تجاه كل الأطراف التي ساهمت في تأليب الرأي العام، وأن يكون ذلك في أسرع وقت ممكن”.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية قد أكدت عبر مصادرها أن تقرير حكم المباراة، تركي الخضير، لم ينص على أي ألفاظ نابية وجهها حسين عبدالغني تجاه لاعب فريق الشباب، وكذلك الحال في تقرير الحكم الرابع ومنسق المباراة، وهو ما يبرىء حسين عبدالغني مبدئيًا من توجيه أي ألفاظ عنصرية تجاه سيبا.