الدوري السعودي | فيصل أبو ثنين يتحسر على وضع الهلال مع لوشيسكو

أبدى نجم الهلال السعودي السابق، فيصل أبو ثنين، حزنه الشديد على وضع الفريق في الفترة الحالية مع المدرب رازفان لوشيسكو، وذلك بعد الخسارة اليوم أمام ضمك بهدف دون رد، ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال أبو ثنين من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”هلال بلا طعم ولا نكهة ولا هوية..! هلال متهالك لا يستطيع بناء هجمة ولا يمنع عن بابه اي هجمة..!”.

وأضاف “كاريلو في حالة سيئة جدًا..! جوميز كالعادة مشاركة شرفية..! فييتو خسارة فيه قيمة الطيارة الخاصة..! كويلار لاعب سلبي ولا يناسب اسلوب وطريقة لعب الفريق ..! هلال محزن..!”.

وكانت حالة الغضب قد تصاعدت ضد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو، وتؤكد مصادر هلالية أن الإدارة بصدد إعلان قرار إقالته في الساعات المقبلة، بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة.

ويحتل الهلال، حامل اللقب، المركز الثالث برصيد 33 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الشباب متصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.