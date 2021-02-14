سامي الجابر يوجه رسائل هامة لإدارة الهلال السعودي بعد السقوط الصادم أمام ضمك

تحدث نجم الهلال السعودي السابق، سامي الجابر، عن أزمة النادي في الوقت الحالي، عقب الخسارة اليوم أمام ضمك بهدف دون رد، ضمن الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الجابر في تغريدات متتالية من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “الإدارة الهلالية تميزت بالهدوء و منحت الوقت الكافي لعودة الفريق بنجومه ومدربه للمظهر المعروف عن الهلال بغض النظر عن ما يتحقق من نتائج، لذا أجزم أن الإدارة تمتلك الشجاعة لاتخاذ قرار الاستغناء عن رازفان واعتقد انه حان الوقت لهذا القرار”.

وأضاف “نجوم الفريق في اعتقادي أكثر من يحتاج لهذا القرار بشكل عاجل ليتم وضع الكرة في ملعبهم فما يقدم داخل المستطيل الاخضر من مردود لا يتناسب ابدًا مع ما يمتلكونه من إمكانيات، بقاء رازفان يعني بقاء العذر للاعبين في تقديم عطاء منخفض”.

وأنهى نجم الهلال السابق “الاستقرار والهدوء الذي منحه رئيس الهلال بن نافل للفريق بعد خسارة ابها يثبت شجاعته و تحمل المسئولية وهذا ما يجعلني اجزم انه اعطى الفرصة الأخيرة وسيكون شجاع أيضًا في اتخاذ قرار اعفاء رازفان الذي حقق مع الفريق منجزات رائعة و لكنها اصبحت ماضي. الهلال يصنع التاريخ ويكتب المستقبل”.

وكانت حالة الغضب قد تصاعدت ضد مدرب الهلال رازفان لوشيسكو، وتؤكد مصادر هلالية أن الإدارة بصدد إعلان قرار إقالته في الساعات المقبلة، بعد تراجع النتائج بصورة كبيرة.