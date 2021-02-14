يقدم لكم موقع الخليج 365 ترتيب الدوري الالماني بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 14 فبراير 2021 في الجولة 21.

شهد جدول مباريات اليوم 14-2-2021، مواجهتين فقط في الجولة 19 من الدوري الالماني، وذلك قبل ختامها غدًا بمواجهة “بايرن ميونخ وأرمينيا بيليفيلد”.

وانطلقت أولى مواجهات اليوم في الدوري الالماني، من ملعب كومرزبنك ارينا حيث استقبل “آينتراخت فرانكفورت” نظيره “كولن”، وتمكن من الانتصار عليه بهدفين نظيفين.

وسجل هدفي آينتراخت فرانكفورت، المهاجم البرتغالي “آندريه سيلفا” والمدافع الفرنسي “إيفان نديكان” في الدقيقتين (57) و(79) على الترتيب.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

أما المباراة الثانية، فكانت بين “فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ”، وأقيمت على ملعب الأول “فوكسفاجن أرينا”، وانتهت بالتعادل السلبي (0-0).

وبهذا التعادل فوت فولفسبورج فرصة الإرتقاء إلى المركز الثالث على حساب “آينتراخت فرانكفورت”، بعدما تساوى معه في عدد النقاط (39) نقطة، فيما رفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

ترتيب الدوري الالماني بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 21

1- بايرن ميونخ 48 نقطة – لعب 20.

2- لايبزيج 44 نقطة – لعب 21.

3- آينتراخت فرانكفورت 39 نقطة – لعب 21.

4- فولفسبورج 39 نقطة – لعب 21.

5-باير ليفركوزن 36 نقطة – لعب 21.

6-بوروسيا دورتموند 33 نقطة – لعب 21.

7- بوروسيا مونشينجلادباخ 33 نقطة – لعب 21.

8- فرايبورج 31 نقطة – لعب 21.

9-يونيون برلين 30 نقطة – لعب 21.

10-شتوتجارت 26 نقطة – لعب 21.

11- فيردر بريمن 23 نقطة – لعب 20.

12- هوفنهايم 23 نقطة – لعب 21.

13- أوجسبورج 22 نقطة – لعب 21.

14- كولن 21 نقطة – لعب 21.

15- هيرتا برلين 18 نقطة – لعب 21.

16- أرمينيا بيليفيلد 17 نقطة – لعب 19.

17-ماينز 14 نقطة – لعب 21.

18- شالكه 9 نقاط – لعب 21.

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