يقدم لكم موقع الخليج 365 ترتيب الدوري العراقي الممتاز بعد نتائج مباريات اليوم الاحد 14 فبراير 2021 في الجولة 19.

شهد جدول مباريات اليوم 14-2-2021، 5 مواجهات في الجولة 19 من الدوري العراقي، حيث واجه نادي الشرطة نظيره “الصناعات الكهربائية” على ملعب الشعب الدولي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبهذا التعادل فرط نادي الشرطة في فرصة الارتقاء إلى المركز الثاني على حساب الزوراء الذي فاز أمس على اربيل، ليتجمد في المركز الثالث وفي رصيده 36 نقطة.

كما تعادل نادي النفط مع فريق “نفط البصرة” بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي، ليرفع الأول رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، ويصل الثاني إلى النقطة 21 في المركز 13.

واستقبل نادي أمانة بغداد نظيره الكرخ على ملعب بغداد، وتمكن من تحقيق الانتصار عليه بهدفٍ دون رد، ليرتقي إلى المركز التاسع، ويتراجع الثاني إلى المركز 11.

وتعادل صاحب المركز الرابع “نفط الوسط” مع الميناء بهدفٍ لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب النجف الأولمبي، ليفوت فرصة الإقتراب من صاحب المركز الثالث “الشرطة”.

وخرج نادي “الطلبة” من منطقة الهبوط بعدما فاز على “الكهرباء” بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ختام مباريات اليوم بالجولة 19.

ترتيب الدوري العراقي بعد نتائج مباريات اليوم في الجولة 19

1- القوة الجوية 41 نقطة – لعب 19.

2-الزوراء 36 نقطة – لعب 19.

3-الشرطة 36 نقطة – لعب 19.

4- نفط الوسط 31 نقطة – لعب 19.

5- النجف 31 نقطة – لعب 19.

6-زاخو 29 نقطة – لعب 19.

7-النفط 28 نقطة – لعب 19.

8-نفط ميسان 28 نقطة – لعب 19.

9- امانة بغداد 24 نقطة – لعب 19.

10- الديوانية 23 نقطة – لعب 19.

11- الكرخ 22 نقطة – لعب 19.

12- الميناء 21 نقطة – لعب 19.

13- نفط البصرة 21 نقطة – لعب 19.

14- الكهرباء 20 نقطة – لعب 19.

15- اربيل 19 نقطة – لعب 19.

16- الطلبة 19 نقطة – لعب 19.

17- القاسم 17 نقطة – لعب 19.

18- السماوة 17 نقطة – لعب 19.

19- الحدود 16 نقطة – لعب 19.

20- الصناعات الكهربائية 15 نقاط – لعب 19.

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