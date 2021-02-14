فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الوصل والنصر في الدوري الاماراتي اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة الوصل والنصر، في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021، ضمن الجولة 16 من الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

حقق الوصل فوزاً ثميناً على النصر بهدف دون رد، فى المباراة التي اقيمت على استاد آل مكتوم بنادي النصر، ويدين الامبراطور فى الفوز اليوم للاعبه “فابيو فيرجينيو دي ليما” الذي سجل هدف المباراة الوحيد فى الدقيقة 76.

بهذا الفوز تقدم الوصل الى المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة، فى المقابل تجمد رصيد النصر عند 27 نقطة فى المركز السابع.

نقل البث المباشر لمباراة “الوصل والنصر” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما نقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

عاد المضيف في مباراة اليوم “النصر” إلى سكة الانتصارات من جديد في الدوري الاماراتي، بفوزه على “خورفكان” بالجولة الماضية، وذلك بعد تعادله مع الوحدة، وخسارته أمام “شباب الأهلي دبي، والجزيرة”.

في المقابل، لم يتذوق نادي الوصل طعم الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الاماراتي، حيث فاز في 3 مناسبات، وتعادل مرتين.

ورغم ذلك يقبع الوصل في المركز الثامن برصيد 23 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 2، وخسر 6 مرات، وسجل لاعبوه 28 هدفًا، وتلقت شباكه 25.

هدف تقدم الوصل “ليما”

..