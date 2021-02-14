فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بيراميدز وراسينج أبيدجان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو يوتيوب اهداف مباراة بيراميدز وراسينج أبيدجان فى كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى إحدي مباريات اليوم الاحد 14 فبراير 2021، فى الجولة الثانية بالدور الـ32، والمنتهية بفوز فرق الاهرام بثنائية نظيفة.

انتهي الشوط الاول بتقدم بيراميدز بهدف دون رد بفضل رأسية اللاعب “اسلام عيسي” فى الدقيقة 30.

وخلال الشوط الثاني سجل اسلام عيسي الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه بيراميدز فى الدقيقة 82.

اقيمت المباراة على ملعب إيبمبي بالعاصمة أبيدجان، وانطلق اللقاء فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ولعبت المباراة بدون مراقب أو منسق عام، حيث لم يصلا إلى أبيدجان لأسباب غير معلومة، فى واقعة تحدث لأول مرة فى المسابقات القارية.

تأهل نادي بيراميدز المصري الى كأس الكونفدرالية الافريقية بعد حصوله على المركز الثالث فى مسابقة الدوري المصري من النسخة الماضية.

وحقق بيراميدز الفوز فى المرحلة الأولي من دور الـ32 بالبطولة الافريقية امام نظيره الاتحاد الليبي فى مباراة الذهاب التي اقيمت على استاد السلام بالعاصمة المصرية القاهرة، بهدف دون رد.

وفى مباراة الاياب فاز بيراميدز بنتيجة 3-2 على الاتحاد الليبي فى المباراة التي اقيمت على استاد الدفاع الجوي.

وسعي اليوم فريق بيراميدز بقيادة أروابارينا أن يعود من كوت ديفوار بفوز ثمين رغم غياب بعض العناصر الأساسية في تشكيل بيراميدز وعلى رأسها عبد الله السعيد وأحمد فتحي للإصابة.

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