بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر ولاتسيو في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر ولاتسيو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 14-2-2021 ضمن الجولة 22 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “الانتر ولاتسيو” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورت أونو الإيطالية.

وتقام مواجهة الانتر ولاتسيو على ملعب جوزيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ميشال فابري”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

في ظل خسارة ميلان مباراتين من آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الايطالي آخرها أمام “سبيزيا” أمس لحساب الجولة الحالية، حقق “الانتر” 3 انتصارات وتعادلين، وسيسعى اليوم إلى تحقيق الانتصار على لاتسيو من أجل خطف الصدارة من جاره.

ويتواجد الانتر في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الايطالي وبفارق نقطتين عن “ميلان”، وفي رصيده 47 نقطة جمعها من 21 مباراة، انتصر في 14 لقاء، وتعادل في 6، وخسر في مباراتين، وسجل لاعبوه 51 هدفًا كأقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن، وتلقت شباكه 23 هدف.

في المقابل، يسير نادي “لاتسيو” في سلسلة مكونة من 6 انتصارات متتالية في الدوري الايطالي، ما جعله أمام فرصة ذهبية لخطف المركز الثالث من جاره “روما”.

ويقبع نادي لاتسيو في المركز السادس وفي رصيده 40 نقطة، جمعها من 21 مباراة، انتصر في 12 مناسبة، وتعادل في 4، وتلقى 5 هزائم، وأحرز 36 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

الإنتر 1-0 لاتسيو

???? ملعب جوسيبي مياتزا (ميلانو)

???? الدوري الايطالي (الجولة 22)

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تشكيلة الانتر الاساسية: سمير هاندانوفيتش – باستوني – دي فريج – سكرينيار – مارسيلو بروزفيتش – باريلا – كريستيان إريكسين – بيريسيتش – أشرف حكيمي – لاوتارو مارتينيز – روميلو لوكاكو.

تشكيلة لاتسيو الاساسية: بيبي رينا – فرانشيسكو أتشيربي – فيسلي هويدت – باتريتش – ماروسيتش – ألبيرتو – لوكاس ليفا – ميلانكوفيتش سافيتش – لاتزاري – خواكين كوريا – تشيرو إيموبيلي.

19″ ???? فيسلي هويدت يتسبب في ركلة جزاء ضد لاتسيو..

20″ ???? بطاقة صفراء للاعب فيسلي هويدت

22″ ⚽️ الإنتر يتقدم 1-0 عن طريق ركلة جزاء نفذها (روميلو لوكاكو)

26″ ???? بطاقة صفراء لمهاجم الإنتر روميلو لوكاكو

26″ ???? إصابة للاعب وسط لاتسيو لوكاس ليفا.

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