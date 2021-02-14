لماذا رحلت نجمة الكرة النسائية “أليكس مورجان” عن توتنهام والدوري الانجليزي؟

شاركت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا “أليكس مورجان”، في خمس مباريات فقط مع توتنهام في فترتها القصيرة في شمال لندن، لكن بطلة كأس العالم 2019 مع الولايات المتحدة الأمريكية، تأثرت بالفترة التي أمضتها في ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات.

واعترفت أليكس مورجان أن قرار مغادرتها لفريق توتنهام الشهر الماضي كان أصعب مما توقعت، لكنها قالت في النهاية إنها عادت إلى الولايات المتحدة لصالح عائلتها وفريق “أورلاندو برايد” الذي تنتمي إليه.

ووقعت نجمة كرة القدم النسائية أليكس مورجان مع توتنهام في سبتمبر 2020، وبعد أقل من 6 أشهر، قررت مغادرة لندن في يناير 2021، بعدما لعبت فقط في خمس مباريات، سجلت خلالهم هدفين.

وبدا واضحًا تأثر مورجان بالإصابة التي تعرضت لها في الركبة خلال بداية مسيرتها مع توتنهام.

وعلى الرغم من أنها لم تحصل على الكثير من وقت اللعب كما كانت تأمل، إلا أن مورجان قالت إنها استمتعت بوقتها مع توتنهام أكثر مما توقعت، ولم يكن قرارها بالعودة إلى أورلاندو سهلاً.

كيف كان أداء مورجان في توتنهام؟

أنجبت مورجان ابنتها “تشارلي” في مايو 2020، وبعد عودتها إلى اللعب، وقعت مع توتنهام في سبتمبر من نفس العام، في صفقة قصيرة المدى لمدة 3 أشهر فقط.

وتأخرت مشاركة مورجان الأولى مع توتنهام إلى غاية شهر نوفمبر من العام الماضي، بعد أن تغلبت على إصابة في الركبة، وبدأت على الفور في التأثير على أرضية الملعب مع توتنهام.

وفاز نادي توتنهام للسيدات، الذي كان يكافح في الدوري الممتاز للسيدات، في مبارتين وتعادل في اثنتين من مباريات مورجان الأربع في الدوري، شهدت تسجيل نجمة المنتخب الأمريكي للسيدات هدفين.

وعلى الرغم من وجود بعض التكهنات بأن مورجان قد تمدد إقامتها في شمال لندن، فقد أعلنت الفائزة بكأس العالم مرتين الشهر الماضي أنها ستعود إلى الولايات المتحدة.

ماذا قالت مورجان عن وقتها مع توتنهام؟

قالت مورجان للصحفيين يوم الخميس عن فترتها مع السبورز توتنهام “عندما وقعت بالفعل اعتقدت أنها ستكون فترة قصيرة الأجل. كانت هذه هي طريقة تفكيري في ذلك لأنني اعتقدت أن الدوري الأمريكي لكرة القدم سيدات سيبدأ من جديد. أردت أيضًا أن أكون متاحًا لجميع أيام التدريب مع المنتخب الوطني.”

وأضافت “كنت أعلم أنه سيكون أيضًا ضغطًا على عائلتنا. كونها في جميع أنحاء العالم، لا تتمكن تشارلي (ابنتها) من رؤية الكثير من أبناء عمومتها أو أجدادها. وبالنسبة لسيرفاندو “كاراسكو” (زوجها) أن يطلب منه الانتقال إلى هناك أو عدم التواجد معنا إذا كان سيواصل متابعة لعب كرة القدم، لدى، أعتقد أن الأمر كان صعباً حقًا.”

وتابعت مورجان “مع تقدمي في الموسم مع توتنهام، استمتعت حقًا بوقتي وأحببت النادي حقًا أكثر مما توقعت. تعرفت على الفتيات أكثر مما كنت أتوقع. وانتهى الأمر بأن القرار كان أصعب بكثير مما توقعت، لقد قمت بالفعل بوزن كلا الخيارين لعدة أسابيع، وقد أجريت بعض المحادثات مع “ريهان سكينر” (مدرب توتنهام) وكذلك مع بعض الأشخاص الآخرين داخل النادي، والكثير من زملائي في الفريق.”

وأكملت: “أعتقد في النهاية أن الأمر يعود إلى العودة إلى الولايات المتحدة لأنني بهذه الطريقة سأبقي عائلتنا قريبة قدر الإمكان. نظرًا للظروف، فقط مع استمرار انتشار الوباء حقًا حتى عام 2021، شعرت أنه من الأفضل بالنسبة لي أن أكون في الولايات المتحدة وأن أكون متاحة للمنتخب الوطني وأبدأ موسمًا كاملاً مع “أورلاندو برايد” بدلاً من الذهاب إلى توتنهام متأخرة، ثم أنهي الموسم مع توتنهام، ثم انتقل إلى “أورلاندو برايد” متأخرة. ”

وختمت بطلت كأس العالم مرتين مع المنتخب الأمريكي للسيدات بالقول “شعرت وكأنني أريد أن أبدأ ما قبل الموسم مع فريق واحد وأمضي موسم كامل مع فريق واحد.”

الخطوة التالية لمورجان

عادت مهاجمة المنتخب الأمريكي للسيدات إلى فريق “أورلاندو برايد” في فترة ما قبل الموسم قبل انطلاق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم سيدات 2021 في أبريل مع كأس التحدي.

أليكس حاليًا، في معسكر مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم للسيدات، الذي يستعد لكأس “SheBelieves”، الذي سيبدأ الأسبوع المقبل.

وسيواجه المنتخب الأمريكي نظيره من كندا في 18 فبراير وبعدها منتخب البرازيل في 21 فبراير و تم منتخب الأرجنتين في 24 فبراير في البطولة المكونة من أربعة منتخبات، والتي ستقام في أورلاندو.