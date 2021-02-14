أرسنال يستعيد توازنه بانتصار مستحق على ليدز وتعادل مُخيب لمانشستر يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم -

استعاد أرسنال توازنه بفوزٍ مستحق حققه على حساب ضيفه ليدز يونايتد بأربعة أهداف لاثنين، الأحد، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقدم الـ "غانرز" شوطا أول مميز أنهاه الفريق متقدما بثلاثة أهداف نظيفة تناوب على تسجيلها كل من الغابوني بيير أوباميانغ هدفين، والإسباني هيكتور بيليرين، في الدقائق 13، 41، 45.



ونجح بيير أوباميانغ مطلع الشوط الثاني في إحراز هدف رابع لأصحاب الأرض، قبل أن يستغل ليدز حالة من التراخي لدى عناصر أرسنال ويُقلص الفارق بهدفين حملا توقيع المدافع باسكال ستريك، والبرتغالي هيلدر كوستا، في الدقيقتين 58 و69.



وبهذا حقق أرسنال فوزه الأول بعد هزيمتين وتعادل في الثلاث جولات السابقة، رافعا رصيده لـ 34 نقطة صعد بها إلى المركز العاشر، متجاوزًا ليدز يونايتد الذي تراجع للمركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.



تعادل مخيب لمانشستر يونايتد



وفي مباراة أخرى اكتفى مانشستر يونايتد وصيف "جاره" سيتي الذي يتصدر الدوري الانكليزي الممتاز بتعادل مخيب للآمال أمام مضيفه وست بروميتش ألبيون .



وسجل لأصحاب الأرض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديز ليونايتد (44).



وهو التعادل الثاني توالياً ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.



وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق "الشياطين الحمر" تحت تهديد ليستر سيتي إذ تساوى معه نقاطاً بعد فوز الأخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته.



وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من "يوروبا ليغ".



على ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف سريع، وتحديداً في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثاً من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا مستفيداً من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.



وهو أسرع هدف يدك شباك "الشياطين الحمر" منذ كانون الثاني/يناير 2018 أمام توتنهام هوتسبر.

إلى ذلك خسر ساوثهامبتون للمرة السادسة على التوالي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد أن انتفض ولفرهامبتون في الشوط الثاني ليهزمه 2-1.



وتخطى ولفرهامبتون منافسه ساوثامبتون للمركز 12 برصيد 30 نقطة بينما تراجع فريق المدرب رالف هازنهوتل، الذي فاز مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بالدوري، إلى المركز 13 برصيد (29 نقطة).



المصدر: مواقع الكترونية