ريال مدريد يهزم فالنسيا ويواصل الضغط على أتلتيكو

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ريال مدريد ملاحقة جاره أتلتيكو مدريد المتصدر بفوزه مساء الأحد على ضيفه فالنسيا بهدفين نظيفين في الجولة 23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق النادي الملكي فوزه الثالث توالياً رافعاً رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني خلف أتلتيكو المتصدر (54 نقطة) الذي لعب 21 مباراة، وبات يتقدم بثلاث نقاط على غريمه برشلونة الذي لعب 22 مباراة.



وفي المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر بعد تلقيه الهزيمة التاسعة في الموسم.



ولم يعط ريال أي فرصة لفالنسيا لكي يحلم بأن يحقق فوزين خلال الموسم ذاته على النادي الملكي منذ موسم 1967-1968، إذ كان الطرف الأفضل غالبية اللقاء والنقطة السلبية الوحيدة كانت خسارته جهود داني كارفاخال في أول مباراة له بعد العودة من الإصابة.



وعاد كارفاخال الى تشكيلة النادي الملكي بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة شهر، كما حال الألماني توني كروس الذي غاب عن مباراة الثلاثاء المؤجلة من المرحلة الأولى ضد هويسكا (2-1) بسبب الإيقاف، فيما استمر غياب القائد سيرخيو راموس وزميله في الدفاع والبرازيلي مارسيلو وصانع الألعاب البلجيكي إدين هازار للإصابة.



وكانت بداية ريال مثالية، إذ افتتح التسجيل بعد 12 دقيقة بالهدف الثاني عشر للفرنسي كريم بنزيمة في الدوري هذا الموسم بتسديدة من مشارف المنطقة بعد تمريرة من كروس.



لكن فرحة النادي الملكي لم تدم طويلا لأنه خسر جهود العائد للتو كارفاخال، ما اضطره الى ترك مكانه للوكاس فاسكيز (28).



ولم يتأثر ريال بخروج اللاعب الذي لم يخسر أي مباراة له هذا الموسم بتواجد الظهير الدولي في أرضية الملعب، وعزز تقدمه بهدف ثان قبيل انتهاء الشوط الأول عبر كروس بتسديدة أيضاً من خارج المنطقة بعد تمريرة من البديل فاسكيس.



وحافظ ريال على نفس الوتيرة في الشوط الثاني واعتقد رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أنهم أضافوا هدفا ثالثا عبر الفرنسي فيرلان مندي لكن الحكم ألغاه بعد استشارة حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" بداعي التسلل (62).



وحصل ريال على فرصة أخرى لقتل المباراة، إلا أنه عجز عن استثمارها وبقيت النتيجة بالتالي على حالها حتى صافرة النهاية.



سوسييداد يستعد ليونايتد بأفضل طريقة



واستعد ريال سوسييداد لمواجهة الخميس ضد مانشستر يونايتد الإنكليزي في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بأفضل طريقة، وذلك بفوزه على خيتافي بهدف دون مقابل.



ويدين النادي الباسكي بفوزه الثاني تواليا والثاني فقط أيضا في العام الجديد الى السويدي المتألق ألكسندر أيساك الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، رافعاً رصيده الى 9 أهداف في 19 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.



ورفع سوسييداد رصيده الى 38 نقطة وصعد موقتا الى المركز الخامس، في حين تجمد رصيد خيتافي عند 24 نقطة في منتصف الترتيب بعدما اكتفى بنقطة واحدة في المراحل الخمس الأخيرة.

المصدر: بي إن سبورت