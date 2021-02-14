الامارات | الجولة 16 من دوري الخليج العربي. عجائب وطرائف

شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة 16 من دوري الخليج العربي. عجائب وطرائف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشعل العين الصراع على قمة دوري الخليج العربي لكرة القدم، بفوزه على الشارقة، 2-1 في الجولة 16، مقدماً هدية لا تقدر بثمن للجزيرة، الذي فاز بدوره على اتحاد كلباء، ليصعد إلى الصدارة متفوقاً على الشارقة بفارق الأهداف ولكل منهما 36 نقطة.

ونجح العين، في كسر عُقدة تفوق الشارقة عليه في أخر أربع مباريات بالدوري وحصد ثلاثة نقاط ثمينة أعادت إليه الاستقرار والهدوء بعد فترة من سلسلة النتائج غير الإيجابية، فيما لا يزال الشارقة يُقدم صوره باهته له وخسر خمسة نقاط متتالية أمام الوحدة والعين، لتُصبح فرص احتفاظه باللقب في غاية الصعوبة.

ولم يفوت الجزيرة الفرصة وانقض على كلباء بفوز كبير وعريض بستة أهداف دون رد.

وحصن بني ياس المركز الثالث من أطماع النصر وشباب الأهلي، وخدم نفسه بالفوز على خورفكان 2-1 ليتقدم رويداً رويداً نحو المنافسة وبفارق أربعة نقاط فقط عن المتصدر.

وأخفق شباب الأهلي في مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية تحت قيادة مدربه الوطني مهدي علي، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام الوحدة 2-2 في مباراة كان هو الأكثر استحواذا على مجريات اللعب دون أن يخرج بالحصيلة الأهم وهي النقاط الثلاث، ليتراجع الفرسان للمركز السادس خلف العين برصيد 26 نقطة.

فيما أخفق الوحدة مجدداً في الفوز على كبار دوري الخليج العربي، ليعود لدياره بنقطة أبعدته عن المراكز المتقدمة وتتواصل أيضا عقدته أمام شباب الأهلي والذي لم يفز عليه في أخر 10 مواسم سوى مرة واحدة في بطولة الدوري.

واستفاد الوصل من فوزه على النصر بهدف ليما، في الصعود إلى المركز السابع برصيد 26 نقطة، متجاوزا الوحدة بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد النصر عند النقطة 27 وتراجع إلى المركز الخامس بفارق الأهداف عن العين الذي صعد إلى المركز الرابع.

وفي صراع البقاء، حقق الفجيرة "ريمونتادا" أمام الظفرة وقلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز مهم 4-2 ليترك المركز قبل الأخير لعجمان الذي خسر أمام حتا بثلاثة أهداف دون رد، وهو الانتصار الأول لحتا هذا الموسم.

عجمان الأكثر تعرضا لـ"ضربات الجزاء"

تصدر عجمان قائمة الفرق الأكثر ارتكاباً للأخطاء داخل الصندوق، وذلك في أعقاب احتساب ضربتي جزاء على لاعبيه خلال مباراة حتا والتي أقيمت في تلك الجولة واحتسبت الصافرة على لاعبي عجمان 10 ضربات جزاء خلال الجولات الماضية أحرز منها تسعة أهداف.

مبخوت "يفض" شراكة صراع الهدافين

فض مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، الاشتباك على صدارة هدافي دوري الخليج العربي لكرة القدم وانفرد بصدارة الهدافين بعدما سجل هدفين في شباك اتحاد كلباء، ليقود فريقه للفوز 6-0.

وقفز مهاجم الجزيرة الدولي، علي مبخوت، إلى صدارة الهدافين منفرداً برصيد 14 هدفاً، وحل خلفه مهاجم بني ياس، جواو بيدرو، برصيد 12 هدفا.

فيما يأتي ثالثاً لاعبا الشارقة، ايغور كورونادو، ويليتون سواريز، ولكل منهما 11 هدفاً.

رقم مميز للسماوي

سجل بني ياس رقما جديداً له في دوري الخليج العربي لكرة القدم، في أعقاب فوزه خارج الديار على خورفكان 2-1.



ولم يعرف السماوي الخسارة أو التعادل، حينما يتقدم في النتيجة أمام منافسيه، اذ حدث هذا الأمر خلال المواجهات الـ10 التي فاز فيهم في الدوري.

ونجح بني ياس في الفوز ذهابا وإيابا على كل من خورفكان والفجيرة، كما تغلب على الوحدة والظفرة والشارقة وحتا والعين والوصل.

الصافرة تتألق

تألقت الصافرة في الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وخرجت قرارات الحكام وتقنية الفيديو خالياً من أي مشاكل، على العكس من الجولة الماضية التي شهدت أربع حالات مثيرة للجدل.

وأشهر الحكام في تلك الجولة البطاقة الصفراء في 21 مناسبة، وأربعة مرات للبطاقة الحمراء.

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