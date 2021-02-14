اخبار الرياضه

تشكيل لاتسيو في مواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لاتسيو في مواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيموني إنزاجي، المديرالفني لفريق لاتسيو، تشكيل مواجهة إنتر ميلان ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات ، والمقرر لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب «جيوزيبى مياتزا».

تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: باتريتش- أتشيربي- رادو- لازاري

خط الوسط: سافيتس-ميلينكوفيتش- لوكاس ليفا- ماروسيتش

خط الهجوم: لويس ألبرتو- خواكين كوريا- إيموبيلي

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,202

  • تعافي

    134,638

  • وفيات

    9,935

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا