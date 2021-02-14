شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لاتسيو في مواجهة إنتر ميلان بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيموني إنزاجي، المديرالفني لفريق لاتسيو، تشكيل مواجهة إنتر ميلان ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي، والمقرر لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب «جيوزيبى مياتزا».

تشكيل لاتسيو كالتالي:

حراسة المرمى: بيبي رينا

خط الدفاع: باتريتش- أتشيربي- رادو- لازاري

خط الوسط: سافيتس-ميلينكوفيتش- لوكاس ليفا- ماروسيتش

خط الهجوم: لويس ألبرتو- خواكين كوريا- إيموبيلي