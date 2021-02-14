شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنتر ميلان في مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل مواجهة لاتسيو ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الإيطالي والمقرر لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب «جيوزيبى مياتزا».

تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار- دي فري- باستوني- أشرف حكيمي

خط الوسط: باريلا- بروزوفيتش- إريكسين

خط الهجوم: بيرسيتش- لاوتارو مارتينيز- لوكاكو