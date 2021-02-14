اخبار الرياضه

تشكيل إنتر ميلان في مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنتر ميلان في مواجهة لاتسيو بالدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل مواجهة لاتسيو ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات والمقرر لها العاشرة إلا الربع مساء اليوم الأحد على ملعب «جيوزيبى مياتزا».

تشكيل إنتر ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار- دي فري- باستوني- أشرف حكيمي

خط الوسط: باريلا- بروزوفيتش- إريكسين

خط الهجوم: بيرسيتش- لاوتارو مارتينيز- لوكاكو

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    173,202

  • تعافي

    134,638

  • وفيات

    9,935

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا