شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «زيدان» بعد الفوز على فالنسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، سعادته بالفوز الهام الذي حققه الملكى على ضيفه فالنسيا بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني «الليجا».

وقال «زيدان» في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: «انتصار مهم اليوم، ولدينا المزيد من المباريات، لم يكن لدينا استعداد كاف في بداية الموسم بشكل طبيعي، وآمل أن يعود لاعبي فريقي».

وأضاف: «نحن قلقون للغاية بشأن الإصابات فعند خسارة أي لاعب هذا يزعجنا، كارفخال لعب 25 دقيقة بشكل جيد للغاية، هو لاعب مهم ولكن لا يمكننى أن أشرح سبب إصابته، بالنسبة للمدرب أسوأ شيء هو تعرض لاعبيه للإصابات، الآن كارفخال أُصيب مرة أخرى، آمل أن تكون إصابة طفيفة، وسنرى غدا تقييم إصابته».