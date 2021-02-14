شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. استقالة أمير عزمي من تدريب النجوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم أمير عزمي مجاهد باستقالة رسمية من تدريب نادي النجوم لرئيس النادي محمد الطويلة عقب مباراة النجوم والاتحاد السكندري التي خسرها النجوم 1 / 2.

وأرسل أمير عزمي مدرب نادي الزمالك السابق استقالته إلى مجلس إدارة النادى، على أن يحدد موقفه خلال الفترة المقبلة من التواجد على رئاسة أحد الأجهزة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وفاز فريق الاتحاد السكندرى على النجوم بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد حرس الحدود بالمكس ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل زعيم الثغر إلى دور الـ 16 لمواجهة وادى دجلة.