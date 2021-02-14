شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يوجه الشكر لوزارة الرياضة واتحاد الكرة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي الوداد المغربي الشكر لوزارة الشباب والرياضة المصرية واتحاد الكرة المصري بعد موافقتهما على إجراء مباراة الفريق أمام كايزر شيفس الجنوب أفريقي ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب السلام بالقاهرة.

وقال الوداد، في بيان على صفحته الرسمية: «ننهي إلى علم الجمهور الودادي الكريم انه تقرر إجراء المباراة التي ستجمع الوداد وكايزر شيفس الجنوب إفريقي بملعب السلام بالقاهرة».

وأضاف: «تتوجه إدارة الوداد الرياضي بالشكر الجزيل لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذي لم يدخر جهدا في سبيل إيجاد ملعب محايد بإمكانه احتضان المباراة، حيث كثف من اتصالاته، رغم ان الاتحاد الإفريقي أمهل الجامعة 24 ساعة فقط لتحديد مكان إجراء المباراة».

وتابع البيان: «الوداد يتوجه بالشكر كذلك لوزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد المصري الذين قبلا مشكورين احتضان هذه المباراة. وهذا ليس بغريب على الاشقاء في مصر الذين تربطنا بهم علاقات أخوية وودية».