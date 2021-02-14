شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يفوز على المنستيري التونسي فى الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الرجاء الرياضي المغربي على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الأحد، ضمن مباريات ذهاب دور الـ32 (مكرر) في مسابقة الكونفدرالية الافريقية، على ملعب «محمد الخامس».

جاء الهدف الوحيد في المباراة لفريق الرجاء المغربي عن طريق محمود بنحليب في الدقيق 36 من عمر الشوط الأول.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة الإياب بتونس يوم 21 فبراير 2021، لحسم المتأهل لدور المجموعات.