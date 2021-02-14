شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. إقامة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقرر رسميًا نقل مباراة الوداد المغربى وضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقى لتقام بستاد السلام بالقاهرة يوم ١٩ فبراير الجارى عقب الحصول على موافقة السلطات المصرية.

قرار نقل المباراة جاء عقب رفض السلطات المغربية استقبال بعثة الفريق الجنوب أفريقى بسبب تداعيات فيروس كورونا ووضع جنوب أفريقيا ضمن قائمة الدول المحظور إصدار تصريحات دخول لمواطنيها من الجانب المغربى.

وأعطى الاتحاد الأفريقى مهلة للوداد المغربى أمس، لمدة ٢٤ ساعة، لإيجاد ملعب بديل مع تحمل كافة التكاليف وبالفعل تم التواصل مع السلطات المصرية التي وافقت على استضافة اللقاء.

جدير بالذكر أن اللقاء الذي يجمع الفريقين هو اللقاء الافتتاحى لهما بالمجموعة الثالثة بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.