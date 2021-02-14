شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرصد مكافآت خاصة للاعبين في حال تخطي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مسؤولو الدراويش لاعبي الفريق بصرف مكافآت خاصة لهم، حال نجاح الفريق في تحقيق الفوز على نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها بينهما الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
ورصد مسؤولو الإسماعيلي مكافآت خاصة للاعبي الفريق، حال تخطي عقبة الزمالك واستعادة نغمة الإنتصارات مرة أخرى، وذلك حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها هذا الموسم، ويبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.
ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وتعرض الهزيمة في مثلها.
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