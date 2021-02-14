شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يرصد مكافآت خاصة للاعبين في حال تخطي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مسؤولو الدراويش لاعبي الفريق بصرف مكافآت خاصة لهم، حال نجاح الفريق في تحقيق الفوز على نادي الزمالك، في المباراة المقرر إقامتها بينهما الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو الإسماعيلي مكافآت خاصة للاعبي الفريق، حال تخطي عقبة الزمالك واستعادة نغمة الإنتصارات مرة أخرى، وذلك حتى يخرج الفريق من الكبوة التي يمر بها هذا الموسم، ويبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

ويحتل الدراويش المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة وتعادل في 5 لقاءات وتعرض الهزيمة في مثلها.