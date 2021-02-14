شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطيح برضوان شريفي في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي الإطاحة بالجزائري رضوان شريفي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.
وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الإسماعيلي قرروا رحيل رضوان شريفي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية للنادي برئاسة على أبوجريشة، والتي أكدت على ضعف المستوى الفني للاعب، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الدراويش.
وكان رضوان شريفي قد انضم لصفوف الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق هذا الموسم 5 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
173,202
-
تعافي
134,638
-
وفيات
9,935