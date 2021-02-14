شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يطيح برضوان شريفي في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي الإطاحة بالجزائري رضوان شريفي، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، في نهاية الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولي النادي الإسماعيلي قرروا رحيل رضوان شريفي في نهاية الموسم الجاري، وذلك بناء على توصية من اللجنة الفنية للنادي برئاسة على أبوجريشة، والتي أكدت على ضعف المستوى الفني للاعب، وأنه لا يستحق ارتداء قميص الدراويش.

وكان رضوان شريفي قد انضم لصفوف الإسماعيلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في صفقة انتقال حر، ولعب مع الفريق هذا الموسم 5 مباريات، لم يحرز أو يصنع خلالها أي هدف.