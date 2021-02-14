شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يقرر الدفع بالبدلاء أمام المنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، على منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، على رأسهم المدافع الفلسطيني محمد الصالح وصانع الألعاب مصطفى سلطان، للمشاركة في مباراة المنصورة، المقرر إقامتها عصرغدًا الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار على ماهر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين، خاصة بعد حالة الإرهاق التي تعرضوا لها نتيجة ضغط المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.