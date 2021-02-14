شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يقرر الدفع بالبدلاء أمام المنصورة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، على منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، على رأسهم المدافع الفلسطيني محمد الصالح وصانع الألعاب مصطفى سلطان، للمشاركة في مباراة المنصورة، المقرر إقامتها عصرغدًا الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.
وجاء قرار على ماهر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين، خاصة بعد حالة الإرهاق التي تعرضوا لها نتيجة ضغط المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.
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