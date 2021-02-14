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علي ماهر يقرر الدفع بالبدلاء أمام المنصورة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر على ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، على منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، على رأسهم المدافع الفلسطيني محمد الصالح وصانع الألعاب مصطفى سلطان، للمشاركة في مباراة المنصورة، المقرر إقامتها عصرغدًا الإثنين، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات دور ال32 من مسابقة كأس مصر.

وجاء قرار على ماهر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين، خاصة بعد حالة الإرهاق التي تعرضوا لها نتيجة ضغط المباريات في مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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